L’incontro con Antognoni slitta, c’è un prolungamento. Partita aperta

Un mese in più per riflettere, ma l'incontro decisivo si terrà molto presto

C'è ancora tempo per evitare la separazione tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Si è deciso infatti, come si legge su La Nazione, di prolungare il contratto in essere sino alla fine del mese di luglio. L'incontro decisivo, inizialmente previsto oggi, può dunque slittare al 6 luglio, e la sensazione è che possa esserci una schiarita. Il ruolo offerto nello scouting con ridimensionamento economico può essere rivisto con qualche correttivo. Sarà Joe Barone ad incontrare Antognoni per discutere del futuro, sicuramente entro il 9 luglio. I tempi non sono ancora maturi per sbilanciarsi nettamente, per l'Unico Dieci è pronto anche un ritorno in Federazione. La partita è aperta.