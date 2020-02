L’importanza di Duncan nello scacchiere di Iachini tra presente e futuro

C’è voluto una finestra di mercato intera e forse anche più per far arrivare in casa Fiorentina un giocatore come Alfred Duncan. Adesso però il centrocampista è a Firenze e con la maglia viola si è già messo in mostra. E’ quello che si legge sulle pagine di La Repubblica questa mattina dove viene esaltato il profilo di un centrocampista come Duncan che deficitava totalmente nello scacchiere di Beppe Iachini. Corsa, sostanza e intelligenza in mezzo al capo: è stata questa la prova dell’ex Sassuolo sul campo di Marassi per 71′. Una prestazione che lascia ben sperare visto che lo stesso Duncan era appena rientrato da un infortunio e non dispone ancora della condizione fisica ottimale. Duncan però c’è in mezzo al campo e si fa sentire. Adesso la Fiorentina dispone di un centrocampista che può garantire sostanza e quantità e che, assieme a Pulgar e Castrovilli, trova la sua giusta collocazione in mezzo al campo. In futuro però la sua presenza potrebbe essere ancor più necessaria se si pensa ad un prossimo rientro di Frank Ribery e quindi ad una maggior copertura in mezzo al campo. Iachini per ora non cambia ma sogna un giorno di poter schierare una Fiorentina con il tridente e Duncan rappresenterebbe il supporto ideale a centrocampo.