L’idea di Italiano: rivoluzione a destra per ritrovare il gol fuori casa

Pochi dubbi per quel che riguarda il centrocampo e il resto dell'attacco

Tre ko consecutivi per 1-0 che hanno minato un po’ di fiducia nella truppa di Italiano quando gioca fuori casa. La Nazione ricorda oggi che l'ultimo gol su azione lontano dal Franchi è quello di Bonaventura a Marassi lo scorso 18 settembre, poi il rigore di Vlahovic a Udine, poi il nulla per 344’. Italiano valuta le mosse per Empoli: a destra Venuti e Sottil, per aggredire la difesa degli azzurri sempre bucata in casa fin qui. Scontato il ritorno dal 1’ della coppia di centrali formata da Milenkovic e Martinez Quarta, così come viaggia spedito verso la conferma il terzetto iniziale di centrocampo visto sabato, ovvero Torreira in cabina di regia con Bonaventura e Duncan ai suoi lati. Davanti toccherà al grande ex Saponara supportare Vlahovic, visto che Gonzalez non ha ancora i 90’ nelle gambe.