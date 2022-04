Libero esalta Italiano: “Anche in Italia esistono i Nagelsmann, basta cercarli”

La Fiorentina dimostra come non sia indispensabile puntare su un tecnico reclamizzato per ottenere risultati

"Nota di merito per Italiano: è il miglior tecnico in serie A per la capacità di incidere in poco tempo, di abbinare il gioco ai risultati e di farsi seguire dai giocatori. Pensare che sia finito alla Fiorentina perché Gattuso rinunciò all’incarico è la conferma che il calcio italiano è spesso incapace di puntare su nomi poco conosciuti, preferendo loro quelli di grido. Anche in Italia esistono i Nagelsmann. Non li trovano perché non hanno voglia di cercarli".