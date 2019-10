L’ex tecnico viola: “Vi svelo perchè non facevo giocare Zaniolo”

Attuale vice-allenatore della Feralpisalò, con un passato nel settore giovanile della Fiorentina, Cristiano Masitto ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Questi i passaggi riguardanti il periodo di Zaniolo in maglia gigliata:

Al tempo avevo escluso Zaniolo per cinque partite perché non aveva il giusto atteggiamento in allenamento. Dissi al padre Igor che era fortissimo e si intravedeva un talento naturale, ma io dovevo insegnargli a crescere. Se avessi avuto una lezione così, forse anche io avrei fatto un’altra carriera.