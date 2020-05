Vasile Mogos, ex compagno di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, ha parlato del numero 8 viola a La Nuova Provincia. Queste le sue parole estratte da una diretta video: “Castrovilli ha un’eleganza fuori dal comune, mi ricorda tanto Kakà quando porta la palla. In allenamento quando mi puntava non sapevo mai dove andava”.