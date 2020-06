L’ex arbitro: “Challenge unica via per slegare le mani al Var. Caicedo? Se solo Fabbri…”

Il Corriere dello Sport riporta un’interessante intervista all’ex arbitro Tiziano Pieri che sostiene la tesi di Commisso, ovvero l’introduzione della chiamata dalla panchina per l’uso della Var. Pieri ritiene questa l’unica soluzione per slegare le mani alla tecnologia. E aggiunge: “Una chiamata per panchina, se sbagli non puoi più farla ma se hai ragione ti resta la possibilità di chiamare ancora”. Non solo, l’ex fischietto aggiunge che se Fabbri avesse potuto rivedere quelle immagini avrebbe certamente tolto il rigore concesso a Caicedo.