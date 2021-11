L’ex arbitro Gavillucci: “Va alzata la soglia dei falli, troppi rigorini”

La questione dei rigori sta sfuggendo di mano alla classe arbitrale: serve un cambio di rotta

Il Messaggero propone oggi un'intervista all'ex arbitro italiano Claudio Gavillucci , oggi in Inghilterra: l'opinione del fischietto è che i rigori vengano concessi troppo facilmente nel campionato italiano.

"Qui c’è la storia del calcio, che si respira in ogni stadio. In Italia si danno troppi rigorini, va alzata la soglia dei falli. Qui in Inghilterra la Var interveniva troppo, così club e FA hanno deciso di invertire la rotta".