L’Europa in 90 minuti come in un film. I bilanci dopo la Juventus

La Fiorentina è costretta a vincere per conquistare l'Europa

Redazione VN

"E ora 90 minuti per giocarsi tutto come fosse un film": è il titolo del commento di Giuseppe Calabrese per Repubblica Firenze dopo il 4-1 subìto dalla Fiorentina contro la Sampdoria. Riportiamo una parte dell'articolo:

"E ora ci giochiamo tutto con la Juve (sorvoliamo sulla figuraccia di Genova…). Una partita che per loro non vale niente e per la Fiorentina vale tutto. Sarebbe un peccato vedersi portare via l’Europa all’ultima giornata. Perché la squadra viola se la merita. Per quello che vale, e per quello che ha fatto. Italiano è stato bravo a plasmare un gruppo coeso e convinto, capace di andare oltre i suoi limiti e di superare anche la cessione di Vlahovic. E ora che mancano solo novanta minuti l’adrenalina gonfia il cuore e l’orgoglio.

Contro la Juve, appunto. Sembra la trama di un film. Cinque anni dopo la sua ultima partita in Europa, la Fiorentina si gioca tutto contro l’avversario di sempre e contro il talento che l’ha ripudiata. Il Franchi sarà una bolgia, questo è certo. Anche perché solo una vittoria metterebbe i viola al riparo da eventuali sorprese. Anzi, una vittoria potrebbe spingere la Fiorentina fino in Europa League.

Vedremo. In ogni caso è inutile fare calcoli, il calcio di Italiano è istinto e passione, corsa e convinzione, tutte qualità che serviranno per affrontare la Juventus. E non è il caso di dire adesso che comunque vada a finire è stata una stagione fantastica. È vero, è così, ma i bilanci li faremo dopo la partita con la Juventus".