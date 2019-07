L’estate calda di Chiesa. Dal campo a Benedetta, si è isolato in Versilia

L’estate vissuta da Federico Chiesa è stata tuttavia un’estate piena di impegni ed emozioni, dentro e fuori dal campo. Se infatti a rubare la scena è stato l’inizio della relazione con la bellissima Benedetta Quagli, come scrive La Nazione a totalizzare l’attenzione sul giocatore ci hanno pensato poi le successive prestazioni con la maglia azzurra. Prima le partite con Grecia e Bosnia in Nazionale A, poi l’Under 21 che hanno contribuito a regalare giorno dopo giorno le prime pagine di tutti i giornali. Tre gol in tre partite che non sono servite al passaggio del turno per gli azzurrini. Da quel momento si è alzata una cortina di nebbia. La sua torre d’avorio è stata la Versilia dove l’attaccante ha tentato di isolarsi da tutte le voci e si è allenato (con corse sulla spiaggia e sedute in palestra) per arrivare pronto per l’inizio della nuova stagione.