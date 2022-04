L’Empoli non dà scelta alla Fiorentina: vincere per continuare a sognare

Gli uomini di Italiano sono chiamati a far valere la classifica

Il calcolo è semplice: se si vuole tener aperta la porta del ritorno in Europa, la Fiorentina dovrà sempre e solo vincere nella sfide contro avversari che stanno più in basso in classifica, specie in casa. Domenica, contro l’Empoli, è una di queste partite. A tutti i costi. Per poi giocarsi tutto contro Napoli, Milan, Roma e Juventus. Difficile, visto anche il numero di avversarie dirette con cui la Fiorentina è in corsa per l’Europa (Roma, Atalanta e Lazio) capire quale sarà la soglia di punti minima, oppure identificare su chi la Fiorentina dovrà correre specificatamente per garantirsi almeno il primo posto utile nelle prossime competizioni europee. Una posizione andrà comunque scalata, anche se fosse la Lazio, che è più alla portata ma che è in vantaggio negli scontri diretti. Lo scrive La Nazione.