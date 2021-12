L’elogio di Repubblica: Italiano “il giochista” con un Vlahovic da Oscar

L'analisi del girone di andata di Repubblica porta molti elogi alla Fiorentina e del suo gioco. I meriti vanno tutti a Italiano e Vlahovic

La Fiorentina è la squadra con il gioco più accattivante, ottava nella classifica delle squadre con la rosa più ricca secondo Trasnfermarket, dato che va a sottolineare ancora una volta l'importanza del lavoro di Italiano. Qualità, è questa la parola d'ordine del club viola che, con ben 11 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ha dato il via alla consacrazione del "giochista" Italiano, allenatore che in ogni stagione alza il livello del suo operato. Non potevano mancare i giusto elogi anche per il capocannoniere della Serie A. Dusan Vlahovic vince l'oscar, secondo il noto quotidiano, come miglior giocatore del girone d'andata e anche il più colpito dai falli degli avversari. Insomma, il lavoro di Italiano con il talento di Dusan Vlahovic sembra essere un mix eccellente per una Fiorentina sempre più europea. Per concludere, Repubblica critica la scelta del Cies di lasciare fuori Dusan dalla Top 11 di Serie A: "I numeri spiegano il calcio, ma mica sempre lo capiscono". Non mi sembra ci sia altro da aggiungere.