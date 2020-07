Lega Serie A, domani l’assemblea per eleggere un consigliere: Joe Barone in corsa

Nell’assemblea di domani all’hotel Hilton, i presidenti dei club dovranno, oltre a eleggere un consigliere al posto del dimissionario Campoccia (Setti del Verona e Barone della Fiorentina in corsa), dare un orientamento sulla vicenda fondi che il numero uno Dal Pino ha portato avanti per mesi. Avrà un mandato per approfondire il discorso con uno degli “attori” che hanno presentato una proposta vincolante (alcune saranno valide solo per 10-15 giorni) oppure la decisione sarà rimandata a settembre? In lizza come noto ci sono Bain Capital, Cvc e Advent che hanno proposto un ingresso nell’azionariato della media company con una quota del 10% (1,4-1,5 miliardi a stagione garantiti), mentre Tpg, Apollo, Fortress e Blackstone hanno offerto un finanziamento. In più ci sono i gruppi Wanda (minimo garantito tra 1,2 e 1,35 miliardi all’anno; i ricavi al di sopra di questa soglia verrebbero ripartiti fra Wanda e Lega) e Mediapro (tornato alla carica: 1,4 miliardi per il primo triennio e di 1,45 miliardi per il secondo; i ricavi eccedenti anche in questo caso ripartiti) che si sono proposti come partner per la creazione del canale della Lega o come advisor per la vendita dei diritti. Lo scrive Il Corriere dello Sport.