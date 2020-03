Lega Serie A, al via il tavolo di lavoro su stadi e impiantistica: Fiorentina in prima linea

Ieri in Lega Serie A sono iniziati i lavori del tavolo relativo agli stadi e all’impiantistica. Ne fa parte, tra gli altri, anche il d.g. viola Joe Barone. Fiorentina protagonista anche con un’altra figura, ovvero l’avvocato Giulio Napolitano, figlio dell’ex presidente della Repubblica e consulente della società viola. I club hanno messo a disposizione le professionalità delle quali si avvalgono per fare una lista delle possibili modifiche alla legge sugli stadi e la prossima settimana sarà inviata al Governo. L’obiettivo è accorciare l’iter burocratico per nuovi impianti e/o nuovi centri sportivi. Lo scrive il Corriere dello Sport.