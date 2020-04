Lega e televisioni, accordo in vista. Si punta al compromesso per evitare il muro contro muro

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sull’assemblea in programma martedì in Lega: si parlerà di diritti televisivi, senza l’apporto dei quali le difficoltà si moltiplicherebbero. La richiesta è quella di mettere in stand-by i pagamenti in programma alla fine di maggio, la volontà è quella di non andare muro contro muro. Anche se i contratti parlano chiaro. Insomma, si va verso una proroga, magari anche verso uno sconto, per evitare conflitti e per consentire comunque ai club di rispettare le proprie scadenze. In cambio, le televisioni si impegnerebbero a sostenere le società offrendo certezze per i prossimi anni.