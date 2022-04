L’editoriale di Picchi: “Proteste, veleni e gioco moderno”

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un editoriale di Sandro Picchi. Ve ne proponiamo alcuni stralci: Un’altra vittoria viola di corto muso, come si direbbe nell’ippica quando un cavallo arriva primo sul traguardo con...

Un’altra vittoria viola di corto muso, come si direbbe nell’ippica quando un cavallo arriva primo sul traguardo con il minimo distacco. Il risultato di 1-0 al Franchi ha altri precedenti in questo campionato e non andrebbe mai accolto con il muso corto ma semmai con il muso soddisfatto. (…) Travolto, o comunque macchiato dalle vicende polemiche, il derby tra la Fiorentina e l’Empoli, ha lasciato in secondo piano lo svolgimento della partita che volendo essere generosi ha messo di fronte due squadre che non si nascondono in campo, ma che cercano di farsi vedere giocando quel tipo di calcio che oggi si definisce propositivo.