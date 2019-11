Lecce, difesa colabrodo. Salentini unica squadra ad aver sempre subito gol

Difesa colabrodo, non c’è altro termine per evidenziare l’emorragia difensiva della squadra di Liverani. Come scrive La Nazione, il Lecce è l’unica squadra di questo campionato a non avere mai terminato un incontro senza subire gol. I salentini sono di conseguenza la peggior difesa (insieme al Genoa) con 27 reti subite, più di 2 di media a partita. La Fiorentina invece ha mantenuto per tre volte la porta inviolata, ma non ci riesce da cinque partite (l’ultima a Brescia il 21 ottobre).