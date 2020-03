Le Women’s si adattano, Cincotta: “Il nostro smart working, tra lavoro e scherzi in live”

Sul Corriere Fiorentino leggiamo di come la Fiorentina Women’s si sia organizzata per far fronte allo stop forzato degli allenamenti. Mister Antonio Cincotta spiega che il web è l’unico strumento utile, visto che andare a correre espone ad un rischio che le viola non vogliono su di sé. Dunque collegamento in live sulla piattaforma Zoom e allenamenti in diretta, con anche la possibilità di parlare e scherzare per rilassarsi un po’: “Abbiamo dalla nostra parte l’interattività del video e dell’audio”. Il famoso Smart Working, insomma. Per il resto, le viola affrontano la quarantena facendo esercizi, guardando serie tv, palleggiando con qualsiasi cosa capiti e, nel caso delle straniere, migliorando il proprio italiano.