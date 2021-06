Le valutazioni sui prestiti: chi fa comodo alla nuova Fiorentina?

Ci saranno alcuni elementi da trattenere per impiegarli nello scacchiere tattico di Gattuso?

Sono in tutto 29 i giocatori che faranno rientro a Firenze dai loro prestiti, e con loro torneranno le valutazioni della Fiorentina su di essi. I primi su cui decidere sono Lirola, su cui il Marsiglia non ha trovato terreno fertile per uno sconto, Duncan, che interessa al Verona di Di Francesco, e Benassi, che proprio dal Verona proviene, ma senza aver giocato per via di un infortunio. Poi c'è Sottil, che potrebbe diventare una risorsa preziosa visto il nuovo modulo. Dalla B rientreranno Dalle Mura, Maleh, Terzic e Zurkowski; Ranieri è ancora fortemente desiderato dalla SPAL. Rasmussen resterà al Vitesse un altro anno, mentre Ceccherini e Lafont porteranno liquidità nelle casse della Fiorentina. Per gli altri, si spalancheranno nuovamente le porte del mercato. Lo scrive La Nazione.