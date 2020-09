Le strisciate su Milenkovic e Chiesa: ultimi assalti. Pradè cerca un centrale e un esterno

Milan e Inter stanno cercando la formula giusta per arrivare a Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina è orientata a trattenerlo in assenza di offerte convincenti anche senza rinnovare il contratto. Intanto la Juventus sta provando a liberarsi di Douglas Costa per fare cassa e lanciare l’ultimo assalto a Chiesa, per il quale Pirlo ha chiesto espressamente di tentare di abbassare le richieste viola. Viola che sono alla ricerca di un centrale di difesa, per tutelarsi, e di un esterno mancino. Dietro piacciono Fazio e Lyanco, a sinistra, oltre a Criscito, torna in auge il nome di Ken Sema. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

