Le statistiche: precedenti favorevoli col Bologna, meno con l’arbitro. A caccia della vittoria in casa

Sono passati più di due mesi dall’ultima vittoria della Fiorentina al Franchi, il 3-2 all’Udinese con i gol di Castrovilli (doppietta) e Milenkovic. Gli ultimi tre incontri casalinghi hanno visto tre pareggi per 1-1 di fronte a Genoa, Sassuolo e Verona. Il Bologna, che nelle ultime 5 giornate non ha mai vinto, cerca il successo in trasferta contro i viola che manca dal 2010 – in casa invece dal 2013. Buono lo score della Fiorentina alla prima gara dell’anno (il nostro approfondimento), pessimo invece quello con l’arbitro odierno Orsato: 5 vittorie su 20 gare, l’ultima delle quali proprio contro il Bologna nel 2012. Lo leggiamo su La Nazione.

