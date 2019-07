Le risposte dei giovani: Vlahovic e Sottil, buona la prima

Tre gol e tanta voglia di fare bene. Si sono presentati così Dusan Vlahovic e Riccardo Sottil alla prima uscita stagionale contro la Val di Fassa Team. La partita aveva un significato quasi nullo, ma come scrive Il Corriere dello Sport è servita soprattutto per chiedere risposte ai giovani. I due calciatori in questione alla fine hanno brillato sugli altri.