Le prime mosse di Iachini, tra le certezze e le cambiamenti

Il neo tecnico viola Beppe Iachini porterà sicuramente a dei cambiamenti in Fiorentina. Secondo La Repubblica questa mattina il mercato e la mano del tecnico incideranno moltissimo sulla tattica e sul modulo di gioco della prossima squadra viola. Le soluzione dell’ex centrocampista della Fiorentina potrebbero variare tra il 3-5-2, il 4-3-3 ed il 4-2-3-1. Tutto dipenderà dagli innesti e da come vorrà sfruttare la rosa già presente il neo tecnico.

Zurkowski potrebbe trovare sicuramente più spazio rispetto alla gestione con Montella. Il polacco nel 3-5-2 potrebbe dare mano a centrocampo. Politano rimane uno degli obiettivi per il reparto offensivo, come quello di Cutrone che nelle ultime ore è sembra essere in uscita dal Wolverhampton ed è stato accostato alla squadra viola.

A centrocampo la certezza si chiama Gaetano Castrovilli che più di tutti potrebbe trovare spazio nel centrocampo viola in più posizioni. Il giovane ragazzo potrebbe essere arretrato sulla linea mediana così come alzato sulla linea della trequarti.

Infine Iachini avrà la gestione più complicata da risolvere: quella di parlare con Federico Chiesa e provare con il numero 25 viola un cambiamento di ruolo, un pò come avvenne ai tempi del Palermo con Dybala.

