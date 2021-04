Le prime foglie sulla quercia di Rialti

Dalle colonne del Corriere dello sport- Stadio leggiamo un breve ricordo di Ciccio Rialti scomparso un anno fa nella giornata del 5 aprile. Il quotidiano ricorda che nei giardini di campo di Marte è stata piantata una quercia per ricordarlo e sui rami più alti adesso sono spuntate le prime foglie. Un bel segnale per ricordare Sandro che ha scritto molto editoriali anche per Violanews