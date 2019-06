L’affare Veretout ed i movimenti in entrata, le ultime

Sono giornate movimentate per quanto riguarda il futuro di Jordan Veretout, il centrocampista gigliato da tempo risulta destinato alla cessione. Come riportato da Repubblica, il francese è rientrato in Italia dalle vacanze per decidere una volta per tutte la squadra a cui approdare. A contenderselo sono Roma e Milan, entrambe hanno presentato un’offerta all’agente Mario Giuffredi. La Fiorentina non vuole privarsene per meno di 25 milioni di euro, ma la sensazione è che un accordo verrà raggiunto. Il Napoli, al momento in secondo piano, segue interessato gli avvenimenti in attesa di piazzare qualche colpo in uscita. Sul fronte arrivi il club Viola proverà a chiudere per Bennacer (LA SCHEDA), la concorrenza del Lione è il vero ostacolo dell’operazione. Montella stravede per il regista algerino e Pradè cercherà di accontentarlo in tutti i modi. In attacco la ricerca di un bomber è prioritaria, un nome nuovo è quello di Petagna (LA SCHEDA), reduce da un’ottima stagione alla Spal. Simeone dato in uscita interessa al Sassuolo come eventuale sostituto di Babacar.