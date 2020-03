Le Pay Tv non pagano e le società rischiano il baratro. Necessario finire la stagione

L’epidemia del Coronavirus rischia di aprire un nuovo pericolosissimo fronte, quello relativo ai pagamenti dell’ultima bimestrale che le pay tv (Sky, Dazn) devono versare nelle casse dei club a maggio, una cifra che si aggira intorno ai 233 milioni. Per i club di Serie A questi pagamenti sono indispensabili, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica, tanto che alcune società avrebbero richiesto addirittura di anticipare la quota di Settembre. Il problema, come si scrive sul Corriere dello Sport, è che non ci sono partite di calcio da trasmettere e che Sky è disposto a non pagare, appellandosi all’articolo 1467 del codice civile (eccessiva onerosità sopravvenuta). Sarà quindi necessarioterminare la stagione di Serie A, per assicurare gli introiti alle società che rischiano altrimenti di cadere in un baratro. E’ quindi obiettivo comune quello di stipulare delle nuove date per il proseguo della stagione, tanto che si è disposti ad arrivare anche al mese di Luglio, con inizio del successivo campionato ad Agosto in ottica europei, pur di assicurare quei pagamenti indispensabili a tutti i club italiani.