Le pagelle di Repubblica: una stagione da dimenticare per la Fiorentina

I giudizi di Benedetto Ferrara sulla stagione Viola

Tra gli insufficienti Biraghi con un 4,5 e Milenkovic con un 5,5. Un ironico 9 è riservato invece al russo Kokorin, definito nel pezzo il nuovo Iakovenko. Tutto merito della sua eccezionale presenza "ectoplasmatica" alla Benalouane. Per Dragowski (6,5), la classe di Bonaventura (6,5), la creatività a intermittenza di Castrovilli (6,5), l’altro calcio di Ribery (6,5), la generosità di Venuti (6,5). Per quanto riguarda i due tecnici, Iachini e Prandelli ricevono entrambi un 6. Il primo per la salvezza, mentre il secondo per aver lavorato alla grande su Vlahovic. Proprio per quest'ultimo il voto più alto:

"9 a Dusan Vlahovic, l’unico motivo per ricordare questo squallido campionato. Non è certo poca cosa tenendo conto che non vedevamo una punta del genere da una vita. Ora la Fiorentina gli farà firmare il rinnovo, per fortuna non ci sono alternative. Se perdi un altro giovane di talento vuol dire che non hai alcuna ambizione e lo dichiari apertamente."