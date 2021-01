Le pagelle di metà stagione: Fiorentina da 5,5. Tanti bocciati, società compresa

Il quotidiano La Nazione fa un bilancio sulla prima metà di stagione della Fiorentina. Solo tre i giocatori che raggiungono la sufficienza piena, cioè il 6,5: Dragowski, Castrovilli e Vlahovic. Insufficienza lieve (5,5) per capitan Pezzella, Caceres, Bonaventura, Barreca, Venuti e Kouame. Bocciati (voto 5) invece Callejon, Eysseric e Pulgar. Tutti gli altri invece strappano il classico 6, Prandelli compreso. Escluso Biraghi, valutato con un 6-. Infine la società, giudicata con un 5 (“Molti problemi nello spogliatoio sono emersi, altri sono rimasti nascosti. Resta il fatto che il gruppo non ha trovato un’identità e in questi casi la gestione sportiva chiama in causa tutto il club”). Nel complesso la prima parte di stagione della Fiorentina vale 5,5.

