Le manovre a sinistra: Biraghi verso la permanenza. Tre alternative interessanti

Sul Corriere dello Sport – Stadio troviamo le mosse viola per la fascia sinistra. Prima di tutto, e a prescindere da quale sarà il suo futuro, la Fiorentina cercherà di prolungare l’accordo con Cristiano Biraghi, con il quale per cui sono già iniziati gli incontri in sede con l’entourage. L’idea è di continuare a puntare sull’esterno reduce dal prestito in nerazzurro, ma dal mercato serve assolutamente una spalla: via Dalbert, già partito in prestito Terzic e con Ranieri richiesto in B, l’ex Pescara resterà l’unico terzino mancino in rosa.

Tris

Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza viola c’è un tris di giocatori: Ken Sema (SCHEDA), rientrato al Watford dal prestito all’Udinese, Antonio Barreca (SCHEDA) per cui bisognerà trattare con il Monaco dopo la stagione al Genoa, e Leonardo Spinazzola (SCHEDA): Fonseca non pare del tutto convinto della sua tenuta fisica e potrebbe trasformarsi in una soluzione solo se per Biraghi dovesse arrivare una proposta irrinunciabile dal mercato.

