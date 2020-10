Le gambe non girano: domenica la Fiorentina è stata la squadra con meno chilometri percorsi

Incassata la fiducia (a tempo) di Commisso, Iachini prova a riprendere il filo. In particolare – scrive il Corriere Fiorentino – è con la squadra che il tecnico si è immediatamente confrontato dopo la brutta figura con lo Spezia. Ed è proprio dai calciatori e dal loro rendimento che passa il destino della sua guida tecnica. Con la scelta di confermare Iachini la proprietà ha voluto lanciare un messaggio a chi va in campo, consapevole del valore tecnico del gruppo di gran lunga superiore a quanto visto contro Sampdoria e Spezia.

In particolare nell’ultima giornata la Fiorentina è risultata la squadra di Serie A che ha percorso meno chilometri: 99.754 km, 105.936 per la formazione ligure. Segno che né la testa né le gambe hanno girato come dovevano. Anche per questo il primo obiettivo di Iachini è adesso quello di ricompattare uno spogliatoio uscito frastornato dalle tante voci del mercato estivo e da una vicenda Chiesa che ha tirato in ballo pure la fascia di capitano.