Le curve contro la ripartenza: “Il virus da debellare siete voi che volete tornare a giocare”

La Gazzetta dello Sport si concentra anche sull’opinione di moltissime frange di tifo organizzato in Europa, contrarie alla ripartenza del calcio senza tifosi: sono circa 350 i gruppi che hanno aderito all’iniziativa in tutto il continente, diffondendo un lungo comunicato nel quale si chiede di fermare tutto finché tornare negli stadi non sarà sicuro. Molte tifoserie italiane, anche se ovviamente manca quella della Lazio, che pur di giocarsi lo Scudetto è disposta a starsene a casa (e come biasimarla…). A Torino, sponda granata, gli striscioni più duri: “Migliaia di morti in ogni città, ma voi pensate alla ripresa della Serie A” e “Il vero virus da debellare siete voi che volete ricominciare a giocare”. Eppure, chi solitamente guarda il campionato in tv non è affatto contrario: lo dimostrano gli ascolti record di Borussia-Schalke di sabato scorso, poi andati a scemare via via fino a lunedì, quando Werder Brema-Bayer Leverkusen ha avuto una percentuale bassa di share.