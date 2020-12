Il Sassuolo è alle porte, le condizioni di Biraghi e Duncan

Fiorentina-Sassuolo è alle porte, il fitto calendario non lascia spazio a tanti discorsi. La squadra viola, per l’ennesima volta, deve riorganizzarsi dopo una disfatta tattica e fisica. In merito sul Corriere dello Sport-Stadio vengono analizzate le condizioni di Biraghi e Duncan.

Il centrocampista ex Sassuolo, non convocato contro l’Atalanta, sta lottando contro alcune noie muscolari. Niente di grave. Prandelli ha preferito non rischiarlo, ma contro l’ex squadra è possibile la convocazione. Anche Biraghi è reduce da un fastidio muscolare accusato durante il match di domenica. Anche qui la situazione sembra sotto controllo, considerato che non sono serviti esami più approfonditi. In ogni caso Barreca è pronto a sostituirlo, l’esterno mancino si è fatto trovare pronto nei pochi minuti in cui è stato utilizzato da Prandelli.

Sconcerti assolve il Torino: “Ha Belotti, basterà. La Fiorentina invece rischia”