Secondo quanto riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, dopo il bando per lo stadio nell’area Mercafir ci sarà un anno di tempo per il progetto definitivo. Il comune si è impegnato a rendere l’area di Novoli libera entro il Gennaio 2022, mentre l’asta per i 14 ettari scade il 7 aprile (22 milioni di euro è il prezzo base). Adesso Commisso deciderà se presentare l’offerta o aspettare valutando soluzioni alternative. Niente cauzione classica del 30%, per presentare domanda il privato dovrà versare una polizza fideiussoria da 740 mila euro (non rimborsabile). Due le novità più importanti di ieri: la prima è che tra gli obblighi del bando c’è anche quello di realizzare 10 nuove strade nell’area Mercafir. La seconda è che il nuovo progetto dello stadio dovrà rispettare i vincoli previsti nel nuovo masterplan dell’aeroporto. È attesa una risposta della società gigliata nei prossimi giorni.