Le chiavi del centrocampo ancora ad Amrabat: Italiano oltre l’emergenza

Il centrocampo viola rimane in emergenza: Vincenzo Italiano dona le chiavi della regia ad Amrabat, Duncan e Maleh

I dubbi riguardanti il centrocampo delle ultime giornate rimangono validi. Come scrive La Repubblica, il reparto rimane in emergenza: gli infortuni di Castrovilli e Torreira e la condizione non ottimale di Bonaventura costringeranno Vincenzo Italiano a scelte forzate, con i soli Amrabat, Duncan e Maleh a disposizione e in panchina è stato portato anche il giovane Bianco della Primavera.