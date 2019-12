Le case nel nuovo Franchi? L’esempio di Highbury a Londra

Se la Fiorentina dovesse lasciare l’Artemio Franchi, questo potrebbe avare un funzione residenziale. Social housing si legge su La Nazione: piccoli appartamenti ricavati negli ambienti degli uffici e negli sky box, magari da destinare a giovani coppie ad affitto calmierato. Con il proposito di restituire lo spazio alla città e di viverlo tutti i giorni, contro il degrado e l’abbandono, come ha dimostrato il grande progetto di riqualificazione delle Murate, portarci la residenza è una carta vincente. Magari anche i negozi, visto che palestre e piscine ci sono già. Il restyling del Franchi, se la Fiorentina non sarà interessata a presentare un progetto, ricadrà sotto la responsabilità del Comune che coinvolgerà il ministero dei Beni artistici e culturali – sollecitato dalla soprintendenza a emettere un decreto di vincolo che arriverà entro quattro mesi – e sarà realizzato con un percorso partecipato della cittadinanza. Probabilmente la realizzazione del progetto sarà poi affidata al vincitore di un concorso internazionale di idee. Ma, in ogni caso, Palazzo Vecchio procederà sempre a braccetto con la soprintendenza. Anche il capitolo abitazioni, social housing, sarà affrontato con la soprintendenza proprio per sottolineare la necessità di procedere in un cammino totalmente condiviso, nel rispetto dello stadio e per il bene della città e dei residenti.

Quali sono gli esempi? Il principale, sul fronte social housing, è sicuramente quello del riuso dello stadio di Highbury (del 1913), lasciato dalla gloriosa squadra londinese dell’Arsenal che, nel 2006 , si è trasferita, a poche centinaia di metri, nel moderno Emirates Stadium, da 60mila posti. Il vecchio stadio di Highbury, con una capienza da 38mila spettatori, si è trasformato in un triennio di lavori in un residence da 650 appartamenti e attici di lusso, tra i quali 70 a prezzo calmierato.