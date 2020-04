Le carte della Juventus: soldi, sì, ma attenzione alle contropartite

Dopo aver dissertato ampiamente sulle strategie della Fiorentina volte a trattenere Federico Chiesa (LEGGI), la Gazzetta dello Sport fa il punto su quelle che potrebbero essere invece le contromosse in casa Juve per abbassare le pretese del club viola. Chiaro che gli investimenti XXL degli scorsi mercati saranno più difficilmente praticabili, e allora ecco farsi avanti l’ipotesi legata alle contropartite tecniche: i ragazzi Under 23 possono giocare un ruolo fondamentale per mantenere il valore della rosa attuale. Si parla di Rolando Mandragora ma anche di Cristian Romero e di Luca Pellegrini, sui quali la Signora proverà a mantenere una qualche forma di controllo. Alla Fiorentina piacciono in particolare i primi due, ed è probabile, in caso di partenza di Chiesa, vederli in viola nella stagione 2020/2021.

Le schede di Mandragora e Romero su Tuttitalenti.com