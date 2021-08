Le 5 sfide di Italiano a Firenze: c’è voglia di bello dopo anni inguardabili

Non un compito facile per il tecnico, che deve ribaltare alcune vecchie abitudini

Come scrive La Nazione, le scommesse da vincere da parte di Italiano alla Fiorentina sono ben cinque: 1)rendere evidente l'atteggiamento offensivo di un gruppo che è stato abituato per tanto tempo a giocare di rimessa; 2)azzerare le gerarchie: gioca chi sta meglio; 3)rimotivare giocatori ai margini, per non farli svalutare; 4)trovare equilibri con il nuovo modulo; 5)sostenere il tutto con una grande condizione fisica. A Firenze c'è voglia di vedere uno spettacolo quantomeno decente, dopo anni inguardabili.