Lazio, Tare non ha dubbi: “La stagione deve essere conclusa, fermarsi sarebbe un disastro”

Di seguito un estratto dell’intervista del direttore sportivo della Lazio Igli Tare a Stadio oggi in edicola. Se sono d’accordo con l’ipotesi di annullamento della Serie A? «No, la stagione deve essere terminata. Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. Non è un tempo maturo per deciderne la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto». Ha poi continuato: «Per il calcio italiano fermarsi qui sarebbe un disastro. Proveremo ad evitare che questo accada con tutta la nostra forza affinché si continui la stagione. Nel calcio italiano oltre il 75% dei club finanzia il proprio budget attraverso i diritti televisivi, se questi ricavi non dovessero esserci, ciò porterebbe al collasso».