Lazio in emergenza, Acerbi out e l’altro centrale in dubbio. Pedro ci prova

I problemi in casa biancoceleste non riguardano solo un mercato poverissimo

Come scriva oggi la Gazzetta dello Sport, la Lazio deve fare i conti in vista di sabato, oltre che con un'aria di polemica tra i tifosi e l'allenatore da una parte e la proprietà dall'altra per il mancato arrivo di rinforzi durante il mercato di gennaio, con l'assenza di Acerbi causa infortunio. Non solo, perché anche Luiz Felipe è alle prese con un affaticamento che se non riassorbito lo costringerà ai box dopo avergli precluso lo stage in Nazionale. Pedro, poi, non è in perfette condizioni, il suo stiramento al polpaccio è ancora da valutare.