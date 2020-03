L’avviso dei medici: “Necessari accertamenti per giocatori contagiati”

Come riportato dal Corriere dello Sport, in settimana verrà prodotto un protocollo con esami di secondo e terzo livello per gli sportivi contagiati da Covid-19. Si temono infatti possibili rischi all’apparato cardiaco. La Federazione medico sportiva italiana, guidata da Maurizio Casasco, si sta mobilitando per adottare nuovi esami di idoneità. In un’ intervista al professor Pregliasco, sempre a cura del Corriere dello Sport, emergono dei numeri preoccupanti. I risultati delle prime 155 autopsie, (effettuate su persone decedute a causa del Coronavirus) rimandano a lesioni e patologie che potrebbero essere diretta conseguenza dell’azione dell’agente patogeno: ipertensioni, aritmie, danni cardiaci acuti e un 70 per cento di cardiopatia ischemica. Lo sport si sta quindi mettendo in moto per garantire la salute dei propri tesserati, in attesa di studi scientifici più precisi e ad ampio raggio.