Lavoro, unità, coraggio: le tre parole d’ordine della Fiorentina

Pubblichiamo una parte dell’articolo di Ernesto Poesio pubblicato sul Corriere Fiorentino:

(…) Lavoro e unità. Sono le due parole d’ordine che non dovranno mai mancare in questa nuova Fiorentina. Lo chiede Rocco Commisso, lo ribadisce Ribery (sui social ha scritto: “Orgoglioso di aver giocato i miei primi minuti con la Fiorentina. Che partita! Grande battaglia, grande support dai nostri tifosi, purtroppo non il risultato che avremmo voluto. Ora ricominciamo a lavorare duramente per migliorare ancora e ancora. Insieme“). D’altronde si è calato subito nella parte del grande vecchio arrivato per prendere per mani i tanti bambini viola che contro il Napoli sono state tra le note più liete della serata. Già perché la terza parola d’ordine che accompagnerà la crescita della squadra in questa stagione è coraggio. Anche in questo caso l’imput di Rocco è stato decisivo ed è stato immediatamente raccolto da Montella, la cui filosofia di gioco da sempre rende al meglio in fase offensiva.