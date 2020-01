Lavoro a tutto campo: le 5 mosse vincenti di Iachini

La Gazzetta dello Sport elenca le cinque mosse vincenti di Giuseppe Iachini in appena un mese di lavoro a tutto: 1) recuperare il miglior Chiesa; 2) far crescere ulteriormente un Vlahovic autore di gol importanti; 3) trasmettere alla sua squadra la giusta carica agonistica; 4) puntare su Pulgar come regista; 5) puntellare la difesa. Il tecnico ha dato nuove certezze, soprattutto dietro.