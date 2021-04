Lavora-lavora: la trasformazione di Iachini per centrare la salvezza

Non ci è voluto molto per ingabbiare la Juventus del primo tempo, ma il lavoro della Fiorentina è ben strutturato dal tecnico ascolano

Adesso non si gioca più, ma si lavora. Questa la trasformazione dello iachinismo che propone oggi La Nazione, sottolineando come il Cagliari terzultimo stia letteralmente volando e che il compito del tecnico marchigiano sia trovare continuamente le giuste motivazioni. Il lavoro gigliato contro la Juve è stato buono soprattutto nel primo tempo, con la chiusura degli spazi senza pressing. Così la Fiorentina può superare i suoi limiti. Ribery ha esaurito le energie nella ripresa e quasi non ne voleva sapere di uscire, ma una volta fuori ha ripreso ad incitare i suoi compagni dalla panchina. E c'è anche l'Amrabat del quale tutti erano entusiasti l'estate scorsa: il centrocampista di rottura che non ha pause e che si fa trovare dappertutto ieri si è fatto ri-trovare dopo tanta assenza. La squadra è viva, e la salvezza si ottiene anche così, a piccoli passi.