Lautaro saluta l’Inter? Conte voleva Vlahovic per sostituirlo. Inzaghi…

Uno dei motivi della discordia fra Conte e l'Inter riguarda anche il bomber serbo

Un retroscena che era emerso qualche giorno fa. Antonio Conte avrebbe voluto a Milano Dusan Vlahovic nel caso in cui Lautaro Martinez fosse andato via. Con l'addio del tecnico pugliese, però, le carte in tavola potrebbero cambiare. Simone Inzaghi preferirà probabilmente virare su un calciatore dalle caratteristiche diverse, uno alla Correa. A scriverlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi.