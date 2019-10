L’attacco leggero non va e il Brescia non si scompone: stop alla serie di vittorie

Brescia-Fiorentina, il commento de La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina vede interrompersi la striscia di tre vittorie consecutive, non quella di risultati utili di fila, che diventano sei. Anche se questo palesa qualche passo indietro nella fluidità della manovra. Montella insiste con l’attacco… leggero ma pesante: le due punte di corsa ma potenzialmente pericolosissime come Ribery e Chiesa. La partita non si dimostra tuttavia particolarmente adatta alla mancanza di un riferimento fisso là davanti. Ribery è spesso regista aggiunto, ma questo lo porta lontanissimo dalla porta. La circolazione viola è lenta e non scompone la struttura del Brescia, che a palla in movimento concede solo un tiro a Lirola (para Joronen) e un altro debole a Badelj. Castrovilli, il solito guastatore, ha l’ultima chance in spaccata nel lunghissimo recupero: Vlahovic gli stoppa la conclusione davanti alla linea di porta”.