L’attacco: “Lega? Sono ridicoli, ci vorrebbe un generale dell’esercito”

Tony Damascelli, in un editoriale che troviamo sulle pagine di Tuttosport, attacca così la Lega Serie A: vi riportiamo alcuni stralci della sua invettiva.

“Altro che Lega Serie A, sono ridicoli. Ci vorrebbe un generale dell’esercito, un commissario straordinario che metta in riga tutti”. La vicenda diritti tv smaschera un egoismo e un interesse privato che nulla hanno a che vedere con il significato e lo spirito dell’istituzione, dunque Lega. I presidenti, in difficoltà con i pagamenti, a due passi dal burrone, non pensano ai tifosi. “Abbiamo bisogno di certezze sul segnale televisivo e di un calendario definito e definitivo. I presidenti francamente se ne infischiano, il popolo stia zitto e si presenti alla cassa”. I litigi, continua Damascelli, sono ridicoli se non miserabili, figli di capricci e giochi di corridoio.