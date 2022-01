L’Arsenal ha fretta e non molla Vlahovic. Pronta offerta faraonica

Sirene inglesi sempre insistenti

Il nome di DusanVlahovic continua ad essere prepotentemente in mezzo alle dinamiche di mercato. L'Arsenal, di fatto, sembra quasi disperato ed è pronto a provare un nuovo assalto al calciatore. La Nazione scrive come, nelle prossime ore, i gunners faranno perseguire in Viale Fanti la proposta d'acquisto per il serbo. Le cifre sono davvero molto alte. 70 milioni alla Fiorentina, 19 (lordi? ndr) al calciatore per 5 anni e una maxi commissione da corrispondere a Ristic e soci. I londinesi, si legge, hanno particolarmente fretta. Un po' per evitare di essere 'bruciati' da club più blasonati che potrebbero farsi vivi con la Fiorentina, un po' per anticipare quello che sarebbe un colpo estivo. Fondamentale sarà capire come risponderà il club Viola all'ennesimo assalto per il suo gioiello.