L’arrivo di Piatek spinge via Kokorin: nodo economico, ingaggio fuori parametri

Come cambia il reparto offensivo della Fiorentina

La Nazione in edicola oggi ripercorre l'esperienza in Italia del nuovo acquisto della Fiorentina Krzysztof Piatek. Al Genoa, gli è bastato poco per mettersi in mostra: i 13 gol realizzati dal giugno al gennaio 2019 gli sono valsi la chiamata del Milan, anche se poi, dalla stagione successiva, la sua è stata parabola discendente. Ed è anche per questo motivo che quella viola è un’opportunità straordinariamente importante. Kokorin, di conseguenza, dovrà farsene una ragione, visto che 2 milioni l'anno sono troppi per una terza scelta. Logico che in queste ore si cerchi una soluzione, e dalla Russia si è fatto avanti con un sondaggio il Khimki, facendo però capire di avere in mente un investimento low cost.