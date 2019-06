L’arrivo di Commisso, tra celebrazioni e Fair Play Finanziario

Oggi ritorna a Firenze Rocco Commisso, come promesso per festeggiare il santo patrono e per essere celebrato come Magifico Messere. In ottica Viola la sua presenza sarà vitale per dare un iniziale slancio al mercato. Dai sogni ed alle parole in vista dell’apertura del mercato, il 1 Luglio sarà necessario passare ai fatti. Come riportato dal Corriere dello Sport Stadio, il rilancio del nuovo proprietario dovrà fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario. La distanza con le altre squadre sarà colmata con il tempo grazie anche all’oculatezza nelle scelte del Ds Pradè. La Fiorentina non ha debiti tuttavia ha l’ottavo fatturato in Italia ed è fuori dalle coppe ed inoltre non ha sponsor milionari alle spalle. Operare sul mercato non sarà facile. Nonostante tutto la volontà di tenere Chiesa è Ferrea. L’obiettivo è tornare in Europa, necessariamente non subito ma migliorare costantemente.