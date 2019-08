Largo ai giovani: la viola vince con i suoi tesori

Quella di ieri è stata una serata particolare, con la Fiorentina che prima vede i fantasmi di una eliminazione dalla Coppa Italia contro il Monza che sembrerebbe clamorosa, poi si ritrova a ribaltare la situazione e vincere grazie ai suoi giovanissimi. Riparte da qui il Corriere Dello Sport nel sottolineare una serata in cui i viola sono stati salvati dai suoi tesori: Alberto Polverosi riparte dai due ragazzini terribili Tofol Montiel e Dusan Vlahovic, entrambi classe 2000. Lo spagnolo ha servito due assist perfetti per il serbo, che ha ringraziato e messo dentro. Hanno fatto vincere e convinto, con i paragoni che si sprecano: il primo – si legge – ha caratteristiche simili a Spadino Robbiati, il secondo va tenuto stretto. E alzi la mano chi non farebbe un pensierino sul serbo per l’attacco titolare viola… Insomma, il futuro è assicurato, mentre per il presente manca ancora qualcosa di consistente.

